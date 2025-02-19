兩兄弟否認強姦表親受審　事主料家人不相信而未即時求助 (19:10)

首被告CKY和次被告LYN是同母異父的兄弟。首被告被控一項非禮罪、兩項「向16歲以下兒童作出猥褻行為」罪和一項強姦罪，次被告則被控一項強姦罪。就強姦指控，兩人承認交替的非禮罪，但否認強姦罪受審。

控方開案陳辭指，女童X案發時約9至13歲，兩名被告時年15歲及11歲，分別是X的表哥和表弟。X與父親同住，首被告居於鄰近單位。強姦事件在2020年年中至2021年年中發生，X前往首被告寓所拿取物品時，首被告從後推跌X，脫下X的褲子，並將陰莖插入X的下體。直至姑丈敲門入屋，首被告才穿上褲子。X以微信向朋友透露遭強姦，X的姑姐發現後刪去信息，自此首被告不准前往X的寓所。

就第二次強姦事件，控方指因親友染病，次被告在X的寓所暫住。次被告當晚爬上X的牀上，將陰莖插入X下體，X感疼痛遂衝入廁所。X一直沒有告發兩名被告，直至2023年復活節才向母親說出事件。

首被告警誡下否認強姦X，稱他問過X可否口交，X不介意。他嘗試將下體插入X的陰道，因X的陰道太窄而未成事。次被告警誡下承認曾出於好奇，將陰莖插入X的陰道。聆訊明續。