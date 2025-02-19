海關水警聯合緝私　檢逾億元大麻花及約值7600萬私煙 (19:00)

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸稱，昨日凌晨，關員駕駛區域巡邏船在本港東面水域一避風塘內發現一艘木製殘舊漁船，相信載入大量物品，關員隨即登船調查，發現船上空無一人，但船艙存放大量煙，經點算共檢獲1200萬支私煙，估計約值5700萬元，應課稅約4200萬元。另一隊關員其後駕高速截擊艇在南丫島以南發現一艘鐵殼漁船，由於船隻殘舊亦沒有捕魚工具，引起關員懷疑，要求停船接受搜查，但船上人士沒有理會，並有2人在船尾將貨物掉進海中，關員立即強行登船並制服船上3名男子，並檢回海中的貨物，發現該批載有大麻花的尼龍袋，以尼龍繩綁住鉛塊，相信為避免毒品隨水漂流。海關最後在船上共檢獲459公斤大麻花，總值約1.18億元，遂拘捕3名男子，年齡49至60歲，案件交由海關毒品調查科跟進調查。

水警小艇分區總督察林進基表示，水警連同海關展開針對快艇走私香煙行動，在西貢及大嶼山偵破4宗私煙案，檢獲410萬支未完稅走私香煙及4輛貨車，總值約1900萬元，涉及應課稅值1350萬元。水警稱行動透過情報分析，鎖定有關高風險走私地點展開埋伏，其間發現可疑快艇靠近遠離市區岸邊或沙灘，有人將貨物由快艇搬運到岸上貨車，埋伏的水警及船艇立即採取行動，涉案人隨即登上快艇逃去，警方在現場檢獲大量私煙及貨車。

另外，水警與海關在1月至2月聯合行動中，共偵破8宗以快艇走私香煙案件，檢獲910萬支私煙，總值約4100萬元，應課稅值3010萬元。