運輸工涉謀殺3歲女　事主母稱被告曾將女兒身體倒轉、冷水淋身 (18:18)

被告劉佳坪被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。被告女友、雅思生母梁小欣供稱，2020年5月至7月與被告同住深水埗單位，被告好像「無王管」一樣，經常粗暴對待雅思，包括用心口壓在雅思面部，令雅思面青和無法呼吸，以及在廁所用冷水淋向雅思，使雅思全身濕透大哭。此外，被告曾用手指「篤」雅思額頭，出現瘀痕及手指痕。

梁供稱，被告曾用手捉住雅思的腳部，將雅思身體倒轉，頭部直接撞地。她說「你咁樣撞佢個頭，一甩手成個頭都爆」，惟被告無回應。梁續指，被告4至5次抽起雅思雙腿，將雅思摔在牀上，撞到背部和後腦。她質問「做咩咁對佢？知唔知會撻親佢？」，被告亦無回應。被問到為何不帶雅思離開被告，梁稱被告要求她和娘家斷絕關係，加上被告威脅斬傷其父，她擔心帶雅思搬回娘家居住，會連累家人。

梁提及，因被告有家暴紀錄，社工曾建議雅思跟隨母姓，惟被告非常不滿，要求將雅思改名為「劉雅稀」。就雅思7月18日送院經過，梁小欣指當日早上，雅思起床說「good morning 爸爸媽媽」。其後她外出替被告買早餐，被告致電稱雅思暈倒。梁透過FaceTime見雅思昏迷和呼吸困難，著被告召白車。庭上播放梁和控制中心人員的對話錄音，梁稱女兒可能抽筋，獲告知救護車即將到場。梁聽畢錄音表示「好辛苦，唞唔到氣」，法官遂下令提早休庭。聆訊明續。