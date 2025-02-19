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七旬婦墮「契女」投資騙局指對方期票從未兌現　曾一同赴英談「投資計劃」支付所有酒店食宿 (18:06)

七旬婦被「契女」遊說投資，損失逾6000萬元一案，今日（19日）於高院續審。事主續作供，指她與自稱任職銀行的女子相識後，對方游說她投資不同項目，每次均提供文件或支票作證，包括一次游說事主出資折合1200萬元，即時向事主提供1400萬元期票，讓事主以為短期內可獲200多萬元回報。惟期票的兌現日子一拖再拖，甚至到事主兩年後選擇報案時亦未能成功兌現期票。

案中兩名被告分別為伍超光（54歲）及鄭德起（53歲）。兩男被指為女子范佩韻的同黨，被控共3項欺詐罪及4項俗稱「洗黑錢」的控罪。

78歲事主楊少蓉續作供，稱於2014年認識范，對方游說她投資不同項目。同年8月，范聲稱帶楊前往英國與投資伙伴會面。楊不諳英語，要求有中文版文件說明投資內容，范續向她提供文件，說明楊須投資1100萬美元，但保證她不會受到任何虧損。范在倫敦安排一些外國人與楊見面，其間酒店住宿全由楊所支付，楊直言有一晚她找范傾談才知對方竟租住套房，並稱「佢哋住套房，我住經濟房，全部用我個名找錢。」

楊續指，當時范推薦她投資歐洲的酒店。控方展示一份相關文件，為投資酒店的合資協議，訂明由范一方出資1.25億美元，楊一方出資1100萬美元，文件上有楊的簽署。楊表示，范從未說過有多少分成，她一知半解便簽署文件，因為她認為自己是「掹車邊」、湊數跟范合資，故只管配合對方行事。

翌年1月，范游說楊投資山東的保健產品計劃，楊開出150萬美元支票（折合約1200萬元），范給予楊約1400萬元的期票，稱3個月後收到通知便可兌現。楊收到期票後頓感安心，以為可賺取約200萬元差額作為回報，惟到期後沒有收到通知，楊多次追問范，范藉詞「未得住」以拖延款項，最終不了了之。楊補充，她等候通知期間，由於急需周轉以支付她在珠海買樓的尾款，范表面向楊預付500多萬元，私下卻從楊的投資基金中取走110萬美元，楊庭上直言「嘩，又賺我一百萬。」

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