政府擬賦權職工會登記局長以國安理由拒絕新登記　禁工會成境外政治組織成員 (16:59)

截至去年底，本港共有1412間已登記的職工會。截至去年底，其中736宗申請已登記、192間其後被撤銷登記，其餘3650宗申請已被撤銷。勞福局指，為讓登記局長更有效履行在《港區國安法》及《維護國家安全條例》下維護國安的責任，故建議修訂《 職工會條例》，加強登記局長監督及管理職工會的法定權力。

勞福局建議，即使職工會獲批准接受由境外勢力提供的資金，亦禁止將該等資金用於本地選舉。規管職工會與境外組織聯結方面，建議將與外國設立組織聯結的規管，修訂至涵蓋「境外」，容許職工會在獲得會員投票授權後，屬或成為外國相關組織的成員，但禁止職工會屬或成為任何境外政治組織或團體的成員。

當局亦建議加強登記局長的規管及調查權力，包括職工會須備存指明紀錄兩年，並賦權登記局長等可進入職工會或任何分會佔用的處所 ，查閱指明紀錄及相關文件。