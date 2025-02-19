警方破獲兩宗販毒案拘4男女　檢獲市值7600萬氯胺酮及可卡因 (16:58)

毒品調查科高級督察陳裕詠表示，前日（17日）突擊搜查由同一販毒集團操控，兩個分別位於荃灣兩幢工廈的毒品儲存倉，在兩單位內共發現245箱內有1470罐報稱油漆貨物，經仔細檢查後，發現毒販將袋裝的氯胺酮收藏在油漆罐內，行動中共檢獲137.2公斤氯胺酮，約值6500萬元，並於單位內拘捕，當時正在拆貨的48歲姓林男子，初步調查兩個毒品儲存倉營運約一個月，被捕男子收取數萬元報酬處理該批毒品。探員亦同時搜查葵涌一住宅單位，同樣以販運危險藥物拘捕一名30歲姓黃男子。初步相信他負責管理兩個毒品儲存倉，並安排接收及處理藏有毒品的油漆。被捕兩名男子將被暫控各一項販運危險藥物罪，明日（20日）上午在西九龍裁判法院提堂。

陳裕詠指，檢獲的氯胺酮收藏於1400多個油漆罐內，相信販毒集團試圖以強烈油漆氣味掩飾毒品的氣味，隱藏在正常貨物，並透過合法途徑從外地運入本港。警方相信已經成功從源頭搗截大批毒品流入本地市場。

毒品調查科高級督察何灝庭稱，經深入調查相信有販毒集團安排成員到外國接收毒品經機場運入本港。昨晚約10時聯同海關，截查兩名剛從卡塔爾多哈飛抵本港的兩名本地男女，於兩人的隨身行李篋內發現有6隻毛公仔，拆開公仔發現內藏687粒圓形膠囊，膠囊內共含有15.1公斤可卡因，市值約1100萬元。遂以販運危險藥物罪拘捕52歲姓盧男士及53歲姓陳女子。

何灝庭相信販毒集團，將粒狀含有可卡因的膠囊收藏在正當貨物內，嘗試逃避關口檢查，以「螞蟻搬家」形式運入本港。被捕兩男女均相識，報稱無業，受免費旅遊引誘及收取數萬元報酬，正被扣留調查，稍後將被暫控有關罪名，並於明日（19日）在西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科署理警司蔣家駿表示，警方發現販毒集團利誘不同人士，在販毒過程中，擔當不同角色，包括租用單位儲存毒品、運送及從不同倉庫轉移毒品、甚至招聘成員到外國將毒品偷運入本港，目的是想分割每名成員的參與，增加執法難度。販毒集團用盡方法及不同方式收藏毒品運入本港。