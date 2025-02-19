北角校巴致命意外聆訊永久擱置　官嚴辭斥律政司混淆法律原則疑誤導法庭、冒犯辯方大狀 (16:22)

另外法官在判辭中指出，控方於聆訊時不斷地將「一罪兩審」及「免受雙重損害」的原則及測試混淆，援引明顯、完全無關或不適用的案例，還向法庭聲稱案例的「跋文」和「附錄意見」為案件的判決，有誤導法庭之虞。而且控方對辯方大律師的批評，用了極之冒犯及嚴厲的用語，例如屢次指稱辯方「混淆視聽」，法官直指該些批評全無基礎，並指其實是控方陳辭完全違反有關的法律原則，控方的行為不合適。

已退休的被告吳耀宗(66歲)今以輪椅代步出庭，他早前否認各一項危險駕駛引致他人死亡罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，即於2018年12月10日在北角熙和街近英皇道(東行)交界，在道路上危險駕駛一輛私家小巴，引致5人死亡及兩人身體受嚴重傷害。

本案曾作兩次檢控，2019年6月控方檢控被告一項「沒有固定汽車制動器材離開車輛」的傳票，兩個月後被告認罪及被罰款2000元。2022年5月死因聆訊展開，一個月後律政司申覆核案件，死因研訊被押後，同年12月律政司再起訴被告各一項危駕致死及危駕致他人身體嚴重損害罪，案件轉介區域法院審訊，在候審期間，辯方提出案件檢控違反「免受嚴重損害」的原則及人權法，檢控有濫用法律程序之嫌，申請永久終止聆訊。

法官謝沈智慧在判辭中表示，控方有責任持續地檢視檢控決定，尤其兩次檢控的罪責及罰則有嚴重差異，控方更應於首次檢控或最遲於首次檢控完結前，小心嚴謹地考慮作出適當的控罪。而控方在首次檢控前獲悉所有事實證據，新的專家證供亦是基早已知悉的事實，法官認為本案兩次檢控均由「相同或大致相同事實」導致，控方亦無法證明有特別或特殊的情況繼續該檢控，並指第二次檢控在違反「免受雙重損害」原則下，下令永久擱置本案的程序。