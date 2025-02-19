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督察涉非禮店員後圖以百萬和解罪成　提上訴稱無阻止事主報警 (15:44)

已停職的高級督察涉2021年於尖沙嘴店舖非禮懷孕店員，事後提出以百萬元和解，原審裁定非禮及妨礙司法公正罪成，判囚6個月及兩星期。他不服定罪上訴，高院今（19日）開庭審理。上訴方提出，被告提議給事主「一球」甚至「兩球」，目的是盡快離開現場，被告無明言要事主改口供，亦無阻止事主報警，不構成妨礙司法。法官押後3個月內頒判辭。

上訴人李卓賢（案發時33歲）今由退休裁判官、大律師黃汝榮代表。針對非禮罪，上訴方認為事主X證供不盡不實，因X供稱沒有聞到被告身上酒氣，惟閉路電視錄到談及飲威士忌的對話，被告亦自辯承認受酒精影響，X說法可信性成疑。另外，X供稱被告在休息室脫下口罩後強吻，惟鏡頭拍到被告進入休息室前已除口罩，上訴方質疑X說謊。

X的丈夫Y曾在審訊作供。上訴方提及，有閉路電視拍到Y以手指指向被告的頸部，其中四秒影像有陰影和「跳下跳下」。上訴方質疑屬「消失的四秒」，構成控方案情的疑點。

就妨礙司法公正罪，上訴方表示被告提議向X付款，不是為逃避刑責，而是他真誠相信可以澄清誤會，冀盡快離開現場。上訴方強調，被告自辯解釋警隊紀律聆訊牽涉「人治」，不完全是「法治」；他只擔心捲入刑事程序後，必然展開紀律聆訊和失去工作，所以想換取時間處理糾紛。

暫委法官李俊文關注，本案重點是被告提議給予「一球」、「兩球」和「養埋你個仔」，不僅想盡快離開，而是願意提供報酬。律政司一方表示，被告在非禮事件之後緊接提議付款，兩項控罪環環相扣，被告唯一意圖是要求X不向警方說出事發經過。

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