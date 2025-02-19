CEPA宣講會今舉行　商務部：支持投資者通過香港進入內地市場 (15:43)

樊世杰期望，宣講會可助力各界用好CEPA優惠政策，進一步挖掘CEPA的巨大潛力。他指，修訂協議下，內地進一步擴大開放領域，涉及電訊、金融、旅遊、檢測認證等領域，為香港服務提供者在內地就業創造更便利條件。他續說，修訂協議積極回應業界訴求、探索制度創新，透過新增「港資港仲裁」等便利措施，令香港企業在內地有更完善的法律保障，有助增強港企投資及發展的信心。 樊亦指出，修訂協議有助更對接國際經貿規則。

樊世杰表示，面對百年未有的大變局加速演進，現時發展的挑戰及機遇並存，而中國經濟優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的基本趨勢無改變，在香港進入由治及興階段，商務部會全力支持香港拼經濟、謀發展，於CEPA框架下持續推進對香港開放合作， 亦堅定支持中國香港作為單獨關稅區，對外商洽更多自貿協定 。