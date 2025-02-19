何永賢：拖欠工程費用的承建商投標將受影響 (15:45)

工聯會勞工界議員梁子穎關注，因拖欠工程費用被撤換總承建商的項目是否能如期完成，以及當局是否有機制更換持續拖欠款項的總承建商。何永賢指，當局就個別工程延誤有即時增派人手、加強巡邏，並召開特別地盤會議檢討建造流程，亦有高級工程人員下地盤會面承建商管理層，另會考慮安排部分大樓分期入伙等，爭取將延誤減到最低，相信未來十年局方建屋目標可保持不變。她強調會監察承建商表現，透過表現評分機制，表現不佳者未來投標將受影響。

選委界蘇長荣關注，當局會否引入第三方平台，保障工程款項的支付。何永賢就指會考慮蘇的建議，但強調現行機制下，總承建商已需要提交分包商管理計劃，詳細列明工程不同階段的分包商、有關合約內容，以及付款紀錄等，亦要就計劃進行定期匯報。

九龍西議員梁文廣就問及，公共房屋涉及多個政策局，各部門之間是否有跨局合作，必要時可應對大承建商結業的衝擊。何永賢回應稱，發展局的建造業付款保障條例今年8月生效，相信不合理條款可不再出現，亦能理順資金流，加之透過仲裁機制調解矛盾；而勞福局方面，地盤監督已同勞工處有互通，爭取保障工人利益。

何永賢提及，過去一年房委會、房協各有兩項目撤換總承建商，分別是房委會在東涌、粉嶺的工程，以及房協在粉嶺、觀塘的工程，另外近期房協有一洪水橋工程亦正在更換總承建商。