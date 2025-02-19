明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

何永賢：拖欠工程費用的承建商投標將受影響 (15:45)

有議員關注政府轄下公營房屋總承建商拖欠工程費用，導致工程延期、工人欠薪等問題。房屋局長何永賢今日（19日）於立法會表示，當局已即時採取行動督促總承建商解決問題，會對總承建商工作評分，不達標的承建商後續投標會受影響，另會監督總承建商在發放工程費用的同時，會確保支票交到工人手中。何又強調，相信未來10年建屋目標不受影響。

工聯會勞工界議員梁子穎關注，因拖欠工程費用被撤換總承建商的項目是否能如期完成，以及當局是否有機制更換持續拖欠款項的總承建商。何永賢指，當局就個別工程延誤有即時增派人手、加強巡邏，並召開特別地盤會議檢討建造流程，亦有高級工程人員下地盤會面承建商管理層，另會考慮安排部分大樓分期入伙等，爭取將延誤減到最低，相信未來十年局方建屋目標可保持不變。她強調會監察承建商表現，透過表現評分機制，表現不佳者未來投標將受影響。

選委界蘇長荣關注，當局會否引入第三方平台，保障工程款項的支付。何永賢就指會考慮蘇的建議，但強調現行機制下，總承建商已需要提交分包商管理計劃，詳細列明工程不同階段的分包商、有關合約內容，以及付款紀錄等，亦要就計劃進行定期匯報。

九龍西議員梁文廣就問及，公共房屋涉及多個政策局，各部門之間是否有跨局合作，必要時可應對大承建商結業的衝擊。何永賢回應稱，發展局的建造業付款保障條例今年8月生效，相信不合理條款可不再出現，亦能理順資金流，加之透過仲裁機制調解矛盾；而勞福局方面，地盤監督已同勞工處有互通，爭取保障工人利益。

何永賢提及，過去一年房委會、房協各有兩項目撤換總承建商，分別是房委會在東涌、粉嶺的工程，以及房協在粉嶺、觀塘的工程，另外近期房協有一洪水橋工程亦正在更換總承建商。

相關字詞﹕編輯推介 房屋局 房委會 房協 欠薪

上 / 下一篇新聞