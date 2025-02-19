黎智英案︳黎稱主張和平非暴力　同意發表專欄文章為令示威者團結 (14:20)

控方所指煽動文章之一、黎智英撰寫的〈2020和勇繼續一起撐下去〉於2020年1月5日刊登。文中另提到黎聽到遊行人士呼喊「光時」等口號，黎稱該是遊行常見口號，當時無想過是否同意。控方追問，遊行在元旦舉行，文章數日後發布，口號應在黎的意識之中，黎回答「你可以捕捉心理，但我不同意」；他在《國安法》實施後反對口號，因已屬犯法。

文章續稱，「不知道『裝修』匯豐銀行的黑衣人是否我們的勇武手足，但是打爆中國人壽店舖玻璃的兩位黑衣人便甚有可疑⋯⋯他們是想令遊行人士在迫切混亂中散去，造成恐慌人踩人⋯⋯·」控方問黎為何說「我們」聯繫勇武派，黎稱他與勇武派一樣都是運動一分子，法官李運騰問文章目的是否尋求不同示威者之間的團結，黎同意。

李官稱留意到針對匯豐銀行的破壞，黎似乎無於文章加以批評，另一批黑衣人的行為卻明顯有批評意思。黎承認無直接批評前者，但表達不肯定他們是否真正示威者，已有負面意味。李官再問，黎就破壞中國人壽的評價基於他人告知的事，並非個人經歷？黎亦同意。

此外，文章提及「這場逆權運動正促使中共加強對學生換頭洗腦」，問黎有何依據這樣說？黎稱運動後，政府推展「所謂愛國教育」，而這屬「洗腦」過程一部分。控方追問，為何黎覺得愛國教育是「洗腦」？黎回應，自願愛國是高尚的，惟通過教育強迫愛國則屬錯誤，因國家是為人民而建立，若強迫別人愛國，是顛倒真理所為。控方指出，黎意圖透過文章煽惑他人對港府和中央的不滿、煽惑暴力及慫使他人不守法等；黎一概否認。