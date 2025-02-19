民主黨提財政預算案建議　稱政府曾計劃會面但告吹 (14:11)

民主黨今日召開記者會，公佈《財政預算案》建議。黨主席羅健熙表示，該黨今年一如以往邀請政府官員就《財政預算案》會面，政府上周四回覆可派代表出席，惟該黨答應參與後，當局上周六改稱因為「突發會議」，需取消會面，着該黨提交書面意見。

被問到如何解讀當局突然取消今次會面，羅健熙稱可能官員「貴人事忙」，但指出過去幾年政府均沒有與該黨就《財政預算案》及《施政報告》會面，謂當局當初答允反而感到「突兀」。

民主黨就今年《財政預算案》提出多項建議，面對政府財赤，該黨認為問責官員、行會成員、立法會議員及月薪逾15萬元的高級公務員應減薪，其他公務員則凍薪；並建議凍結公務員編制、停止開設編外職位。另外，該黨提出政府可出售不多於一成的機管局及港鐵股份，引入外商投資。該黨又提出仿傚新加坡做法，公佈政府和各公營機構發債下的「資產負債表」，予社會了解政府的負債情况。

民主黨另倡議，向經陸路入境的非香港居民徵收100元「邊境建設費」，然後向他們贈送100元電子消費券，刺激本地消費。在基建方面，民主黨指目前北部都會區3個「片區」位置分散，認為應重整及集中發展，發揮協同效應，當局亦應盡快公佈北都發展成本及集資途徑。