李頌恩稱與的士業界有良好溝通　反映可和平表達意見 (13:03)

李頌恩強調，政府立場一直以來無改變，當出現違法事項就會執法，又指為打擊私家車無牌取酬載客，當局已提出加強罰則及進行更多公眾教育。她提到，招攬任何人使用無相關牌照的私家車屬違法，被問到是否代表現時網約車平台已屬非法，李頌恩說，已向相關平台發信提醒，旗下提供網約服務的車輛需要合規，執法部門會按個別案件搜證。

李頌恩指出，在收到交諮會報告後，會把握時間檢視建議，強調會整體考慮個人化點對點交通服務的供求報告及業界意見，立法框架會確保網約車平台提供合法合規服務、確保市民獲應有保障。她又說，當局已推出一系列改革措施提升的士服務質素，期待未來數月的士車隊陸續推出。

交諮會主席張仁良說，今日與的士業界會面獲得很多很好的意見，稍後會與網約車平台會面，及後一併考慮相關研究，盡快就如何規管網約車平台向當局提交報告。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭出席交諮會諮詢會後表明，早前曾提及的罷駛行動將會停止，並為事件令部分市民感不安而致歉。的士業議會主席黃卓邦於會後形容，會議氣氛良好，雙方有充分溝通，結果正面，業界提及的士營運困難、有負資產等苦况，政府亦有正面回應及積極態度