香港無線電的士聯誼會宣布停止的士罷駛行動　稱相信特首打擊白牌車承諾 (11:55)

黃羽庭說，特首李家超昨明確指出，將會打擊非法白牌車，會上運輸署長亦稱會聯同警方盡快執法，相信執法部門會按特首指示，「既然特首親自下令要打擊非法白牌車，現階段嚟講，我哋覺得應該要接受特首嘅言論」，故決定停止3月5日不載客的行動。

他形容，現時業界的疑慮釋除，「個波要交返畀政府......執法部門做唔做到嘢，我哋拭目以待」，黃期望執法部門即時執法，並採取零容忍態度，「見一單拉一單」，以阻嚇白牌車司機繼續非法載客。

黃羽庭亦表示，聯誼會向當局提交建議書，認為可仿傚澳門的做法，在現有基礎下提升的士業界服務，將的士分為傳統及網約的士。

的士業議會：會議氣氛良好 政府承諾加快立法進度

的士業議會主席黃卓邦於會後形容，會議氣氛良好，雙方有充分溝通，結果正面，業界提及的士營運困難、有負資產等苦况，政府亦有正面回應及積極態度，承諾會加快立法過程、今年內提出立法建議，其間亦會聯同警方加強打擊白牌車非法載客。

黃卓邦亦說，的士業議會全力支持規管網約車平台，希望網約車平台受法律監管，並有法律責任確定旗下車輛擁有相關牌照，及有合適保險，同時司機亦要接受考核及每年驗車。他又指，今日有20多個的士團體出席會議，各團體一致同意要打擊白牌車，至於手法方面則未有共識，期望業界可求同存異，保持克制並持續與政府溝通。