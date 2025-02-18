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「契女」誘騙投資案　七旬婦離婚後獲2億　稱「佢講咩我就信」 (21:01)

七旬婦被「契女」游說投資，損失共逾6000萬元一案，今（18日）於高院續審。控方傳召事主作供，事主講述個人身世，指早年經歷文革，於70年代隨丈夫來港，後來與從商的丈夫離婚後「分身家」獲得約2億元財產。事主認識聲稱在銀行工作的女子後，被對方游說投資金融產品，她不疑有詐，多次應對方要求下匯款。事主庭上自言「從來冇懷疑佢」，「佢講咩我就信」。

案中兩名被告分別為伍超光（54歲）及鄭德起（53歲）。兩男被指為女子范佩韻的同黨，被控共3項欺詐罪及4項俗稱「洗黑錢」的控罪。

現年78歲的事主楊少蓉供稱，她生於內地，曾經下鄉耕田及在醫院工作，直至1978年跟隨丈夫來港定居。丈夫經營廣告業的生意，二人育有兩名女兒。兩女長大後赴英國留學，楊曾陪伴女兒在英國生活逾10年。至2009年其丈夫提出離婚，楊在離婚後獲分配約2億元財產，案發時獨居於北角半山的住宅。

楊自言在離婚之前從未參與投資，自己雖不諳投資，但「淨係鍾意買樓」，並在庭上談笑間提及自己2013年在山東投資房地產的經歷，稱「買咗好多間」。楊憶述，2014年間她在兩名從事保險業的朋友介紹下，認識了范佩韻。范自稱任職於匯豐銀行，認識很多高層。後來，范游說楊投資名為「Private Placement Program」的項目，即向戶口存入至少1000萬元美金，由范操控資金作交易。楊稱其實自己不懂該項目，只見范將項目簡稱為「PPP」。聆訊今續。

相關字詞﹕編輯推介 欺詐 洗黑錢 法庭

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