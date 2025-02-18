文錦渡食物管制設施搬至香園圍 今年下半年開始收地 (19:10)

環境及生態局和食環署向北區區議會提交文件，表示政府前年公佈的《北部都會區行動綱領》，提到改造文錦渡為純旅檢口岸，並將該處的食物管制設施至香園圍邊境管制站附近土地，以釋放文錦渡口岸一帶的發展潛力；新建設施擬建三幢建築物，最高約17米、樓高3層，總樓面面積約1.8萬平方米，檢驗台約有21個，亦設兩個大型車輛扣留或等候區。

文件提到，目前所有從內地經陸路運載鮮活食物的貨車，必須經文錦渡口岸或港珠澳大橋進港，並接受食物安全中心人員抽查；運載活生食用動物的貨車必須經文錦渡口岸進港，往後運載相關貨車可從香園圍邊境管制站，直接駛入相連的食物管制設施，考慮到設施布局和運作需要，管制站東北面一段單線雙程的蓮麻坑路，需遷至新設施南面，並擴闊成雙線行車道。

北區區議會今日（18日）召開特別大會討論文件，當區區議員姚銘表示，政府暫未提及搬遷食物管制設施而騰空的文錦渡用地，往後擬規劃用途，惟陸路口岸會繼續運作。他又引述當局表示，因為工程牽涉需城規會批出許可，將相關用地的康樂、綠化地帶用途，改為其他指定用途，加上今年下半年起亦要開展收地程序，故估算需要到2031至2032年才會完工。

立法會議員兼北區區議員陳月明稱，已針對食物管制設施的選址開展研究，建議「將這個設施搬離口岸少少」，在不影響文體旅效應的同時，進一步釋放口岸周邊，涉及文體旅效應，又具有經濟價值的土地，以產生更大的經濟效益的。