黎智英案｜黎稱認同「三罷」但反對「全民勇武」　一度指控方捏造說法　官籲勿爭論 (19:03)

控方今午開始黎智英對暴力示威的取態發問。據控方資料，2019年7月1至2日，時任蘋果動新聞平台總監張志偉向黎傳送衝擊立法會事件的圖片。同月10日，黎在美國保衛民主基金會座談會談及衝擊事件，稱示威者的確破壞了一些東西，「但他們破壞的東西很小，有關破壞手段亦只是抗議政府的象徵姿態，這不是破壞意圖」。

控方質疑，黎智英知悉示威者故意在立法會使用暴力，黎之所以在上述座談會形容他們無意圖作破壞行為，是希望淡化事件，以免社運失去國際支持；黎否認，並重申示威者「沒觸碰」立法會內很多具價值的物品。

另一方面，控方就2019年10至12月《蘋果》的報道和黎的專欄文章發問。控方資料顯示，當年11月15日，《蘋果》刊登四名「屠龍小隊」的專訪〈屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武/三罷〉，文中引述4人稱「要緩解前線壓力甚至取得勝利，必須在全民勇武或全民三罷中二擇其一」。

控方關注，黎是否同意「屠龍小隊」專訪提及的觀點？黎稱個人而言贊同「三罷」、反對「全民勇武」。控方再問，黎是否同意在《蘋果》刊登自己不贊同的內容；黎答是。

此外，同年12月22日，黎智英發表專欄文章〈我們堅持下去，才有希望〉，稱「那天跟陳日君樞機談起，他說要避免滲透，勇武派是時候組織領袖團隊，有了領袖團隊便有了原則和勇武的底線......」

控方指出，黎具意圖透過上述專欄文章煽惑暴力；黎明言不同意，質疑控方捏造說法。控方回應謂，黎只需回答問題，以免浪費法庭時間。黎再稱：「我認為你最好不要浪費時間捏造事情。」法官李運騰聞言後提醒黎勿跟控方爭論，之後黎說「對不起」。審訊明續。