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父涉猛烈搖晃3歲女致腦出血亡　事主母憶述被告曾罰女兒跪「地主公」 (19:00)

運輸工涉2020年猛烈搖晃幼女，令女兒腦出血昏迷，3歲生日當天去世。運輸工被控謀殺罪，今（18日）於高院續審。被告的同居女友透過視像系統供稱，女兒乖巧開朗、活潑好學，喜歡唱歌畫畫，兩母女相處「好似同朋友一齊咁」，語畢傳出啜泣聲。她提到被告對女兒要求苛刻，曾因女兒不肯讀英文生字和唱兒歌，著女兒罰跪「地主公」。

被告劉佳坪（現42歲）被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。控方由律政司高級檢控官林曉敏和黃樂同代表，辯方由大律師張耀良代表。被告的同居女友梁小欣（現41歲）供稱，她20多歲開始吸毒，懷上女兒雅思時成功戒毒；她2016年和被告交往，翌年懷上雅思。她說，被告以她出軌為由施襲，「大肚時有一次家暴出血」，個案由社工跟進。

與被告離離合合

梁稱誕下雅思後，她下體縫針後仍然流血，惟被告要求發生性行為，她覺得奇怪，遂搬入朋友寓所暫住，以免碰見被告。不久她在醫院重遇被告，跟隨被告上賓館。當晚被告說「你係咪唔想同我一齊？如果唔想一齊，天光後各走各路」。她原以為兩人睡醒後分手，不料被告凌晨衝入廁所，將通渠水潑向她，使她燒傷送院。

梁稱對淋腐液事件沒有強烈情緒，事後不追究被告的責任，更為被告寫求情信。控方問為何原諒被告，她說常遭被告懷疑有外遇，「想表明畀佢知我好重視佢，佢咁對我，我都原諒佢，希望佢明白我個心」，加上她身為人母，明白被告母親的感受，願意給予被告機會。對於兩人分分合合多次，她覺得「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」。

雅思2018年至2020年初由寄養家庭照顧。梁小欣承認曾隱瞞社工和寄養家庭，擅自帶被告和雅思見面，讓被告「偷偷睇下個女」。其後社署將雅思交回她照料，她帶雅思入住被告父母的沙田寓所，不久搬入深水埗單位和被告同住。她供稱，被告常要求兩歲的雅思朗讀生字，若雅思不聽從，被告就罰雅思站著面壁5至10分鐘。控方展示雅思的床架、玩具等照片，梁小欣一度飲泣。聆訊明續。

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