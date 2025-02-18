太空油列毒品後警首破相關製毒工場拘無業男 (18:20)

毒品調查科探員昨日在火炭一工廈執行反毒品行動，搗破一個太空油製毒中心，行動期間截查一名步出工廈單位的男子，在其手持紙盒內發現100粒，懷疑載有太空油毒品煙彈，隨即押解他到所租用的單位搜查，檢獲1.6公升懷疑液態依托咪酯、308粒含有太空油毒品煙彈及33公升香味甘油，以及一批製毒工具，包括煮食爐、量杯、針管、電子磅及大量未使用的煙彈。探員隨即以販運危險藥物及製造危險藥物罪拘捕該名26歲姓林本地男子，他報稱無業，稍後會被暫控一項販運危險藥物及製造危險藥物罪名，明日於沙田裁判法院提堂。

警方估計檢獲的液態依托咪酯及甘油，可製造1600粒太空油煙彈，市值約80萬元。調查顯示破獲的太空油毒品製造工場，面積約70呎，營運約一個月，被捕男子主將甘油加入液態依托咪酯，再加熱攪勻，其後注射入煙彈內再作分銷。整個製作過程簡陋粗劣，並沒有任何衛生及防護設施。相信已瓦解一個土法製造太空油的製毒工場，亦成功搗截即將流出市面的毒品。

毒品調查科高級警司陳江明表示，依托咪酯近2年才出現被濫用，根據警方數字2023年只有7宗涉及依托咪酯的案件，拘捕8人，當中2名為21歲以下青少年，而於去年有關依托咪酯的案件，急升至195宗，共拘捕278人，61人為青少年。本月14日政府已立例將依托咪酯從第一部毒藥以及其三種類似物（美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯）列為毒品，以提高刑罰及阻嚇作用。

自上周五（14日）立例至昨日短短4日內，警方共偵破11宗涉及依托咪酯案件，拘捕16人，當中2人是青少年，檢獲2.2公升的液態依托咪酯，53亳克懷疑粉狀依托咪酯及909枚煙彈。

陳強調濫用太空油毒品會引致頭痛、嘔吐、肌肉抽搐，神智不清等，甚至會引致死亡。根據報道，目前至少有3宗疑因吸食太空油後引致死亡的病例。