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人才清單新增9項專業 涵蓋會計、伊斯蘭金融專才 (18:03)

繼2023年5月將人才清單專業擴至51項專業工種，政府今日公布，新一輪人才清單已完成更新，將於3月1日起生效，新增9項專業，共涵蓋60項本地人才短缺的專業，符合相關專業資格的外來人才在申請優秀人才入境計劃、一般就業政策或輸入內地人才計劃時可獲得入境便利。

新增9項專業，分別來自金融服務（會計業專才、伊斯蘭金融專才及資深大宗商品交易專才）、創新科技（資深系統架構師及專利專業人員）、法律及爭議解決服務（法律知識工程師）及航空及航運（驗船師、綠色航運專業人士及飛機維修工程師）行業領域。

去年《施政報告》公布，政府將於今年初更新人才清單，加入與推動「八大中心」相關的產業所需的高端人才及專才，為產業發展注入動力。勞福局與各相關政策局及部門經仔細審視，並諮詢各行業組織、主要商會、人力資源規劃委員會及勞工顧問委員會等持份者後，更新了人才清單所涵蓋的專業。

勞福局發言人表示，是次檢討有三個原則，包括新增專業均為有助香港高增值的高質人才、於本地難尋找、以及本地培訓未能適時提供。他指當局檢討時已檢視最新人力推算中、未來5年高需求、學位以上的19個工種，並考慮新興行業、及各業界的建議。

就新增會計業專才，財庫局發言人稱鑑於會計師公會曾有調研指出行內空缺多，且每年報讀專業資格課程人數下降，希望透過列入人才清單為業界提供合適人才。

勞福局發言人也提到，有部份工種終未納入清單，包括飛機師、言語治療師、臨床心理學家、電子商貿人才等，主要考慮到本港培訓未來已足以應付。

發言人也透露，自人才清單訂立至2023年5月更新之前，當局接獲約350宗申請屬人才清單內工種，在2023年5月更新清單後至2024年底，則收到1123宗申請，當中較多涉及建築師、土木工程專才、資產財富管理人士、創新科技專才等工程，認為清單檢討有成效。

政府於2018年制訂首份人才清單，共包含11項專業，經2021年檢討後，清單擴展至涵蓋13項專業。至2023年5月再作更新，增至涵蓋九個行業領域共51項專業工種。

人才清單可應用於「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」。符合清單相關專業要求的合資格申請人於優才計劃「綜合計分制」下可獲優先考慮；在「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下，如引入人才的職位屬清單表列專業，僱主無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。

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