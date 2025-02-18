30歲以下及非長者一人公屋申請者人數跌逾五成　何永賢相信青年自身期許變高 (18:06)

何永賢解釋，公屋平均輪候時間下跌，有1,300宗新公屋單位的編配，包括顯發邨和業旺邨；另一方面則是受惠於打擊濫用公屋的成果，及資助出售房屋落成入伙，當局編配了3700宗翻新單位。她亦提及30歲以下一般申請者及非長者一人申請者的數目均錄得明顯跌幅，指較2020年9月底最高位，兩者分別由15,600宗下跌52%至7,600宗，以及由74,500宗下跌58%至31,700宗，可見愈來愈多青年對自己的期許更高、目標也更高。

何永賢稱，回顧2024年全年「成績表」，獲安排入住公屋的一般申請約21,100宗，遠高於同年新登記的14,200宗49%，她相信只要保持勢頭，有信心可追落後，連同「簡約公屋」陸續落成和入伙，公屋平均輪候時間和公屋綜合輪候時間將逐漸回落。