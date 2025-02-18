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入境處拘24人涉非法從事外賣員及出租外賣員賬戶 (17:11)

入境處打擊非法勞工，本年初至今共拘捕14名南亞裔人士涉非法從事外賣員，另有10人涉將自己的外賣員帳號轉賣他人，換取每個月3000元報酬。

入境處特遣隊指揮官陸佩賢指，入境處由由今年1月2日至今，派特遣隊於全港多區採取12次代號「光影」的反非法勞工行動，共拘捕24人。其中14名從事外賣員的南亞裔非法勞工全部為男士，包括8名孟加拉籍、4名印度籍及2名巴基斯坦籍男子，他們介乎21歲至54歲。當中有13人被捕前提出免遣返聲請，但有關申請不獲確立，餘下一名非法勞工則以旅客身份入境香港。該14人中，8人使用單車送外賣，餘下6人為「步兵」，即以徒步方式送餐。

另外，入境處拘捕10名持外賣員帳號的南亞裔香港居民，該8男2女被捕人介乎17至41歲，涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員的工作、及串謀詐騙外賣平台被捕。行動中，入境處檢取外賣員的證件、食物銀行卡、送外賣使用的單車、電動單車、手提電話及銀行月結單等。入境處會將涉嫌使用電動可移動工具的個案轉交警方跟進。

據調查，有香港居民於外賣平台註冊外賣員帳號，再租借帳號給予同鄉作非法外賣員。外賣員每送一份餐大概可賺15元至30元，平均日薪約500元至600元。有外賣員帳號持有人收取每個月3000元作為報酬，有人已經租出賬戶半年。入境處會繼續調查及索取律政司意見，了解是否涉及洗黑錢或串謀詐騙等更嚴重罪行。

入境處去年已聯絡有關外賣平台，要求加強核實外賣員身份的措施，包括加設動態人面識別系統、引入多重認證、取消替代人送餐條款、加強不定時既突擊檢查以及將可疑既帳號凍結等，但有個別平台仍然有改善空間。入境處會繼續主動聯絡外賣平台，要求改善。

相關字詞﹕非法勞工 外賣員 入境處 編輯推介

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