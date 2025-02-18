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貿發局兩珠寶展3月舉行 料吸引逾110買家團參觀 (17:21)

貿發局主辦的珠寶雙展下月開幕。第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於3月2至6日在亞洲國際博覽館舉行，而第41屆香港國際珠寶展則在3月4至8日於灣仔會展舉行。兩展共約4000展商參與，當中近七成來自香港以外地區，料吸引逾110個買家團參觀。

展覽設38個展館，除以展商地區劃分，也包括5個業界展館，如香港珠寶玉石廠商會將展示最新珠寶製造機械。產品包括知名品牌首飾系列、黃金首飾、輕奢及男士珠寶、冬式鑽石、寶石及珍珠原材料等。

貿發局珠寶業諮詢委員會主席、周生生董事兼副總經理周允成表示，過去一年，本港貴重珠寶出口總值為805億元，出口至美國的貴重珠寶價值按年升逾一成，歐盟升6.5%，中東升3.8%，東盟升2.6%；而去年香港珍珠、寶石、未磨琢鑽石出口總值為1200億，向阿聯酋及泰國出口總值分別升5.9%及6.9%。業界將發展多元化商品，預料輕奢侈飾物將受市場歡迎。

美國是重要的珠寶出口市場，被問及特朗普總統上場後的影響，張淑芬稱業界近年已準備好應對，發展多元化市場，並外判工序。

另外，因應金價上升，周允成稱業界會微調珠寶材質及設計，如推出含金量較低的輕奢侈配飾。

周允成說，觀察到剛過去的消費旺季銷售額與去年相若，在市道不明朗下，出現「M型」消費趨勢，消費力高人士繼續消費，但對前景感不明朗的人會趨向保守。他說「一簽多行」等政策下旅客增加，「（生意）一定多咗，但持續性要睇吓有幾多」，盼更多城市開放旅客來港。

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