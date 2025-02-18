中大已申請開辦醫科「第二學位」課程　與第三間醫學院良性競爭 (16:10)

中大醫學院今日舉行傳媒春茗，院長趙偉仁等人分享學院在教學及研究等的最新發展。由2025/26學年起，兩間醫學院的學額由現時的590個名額增至650個，具體分配則有待敲定。

中大醫學院則擬開設醫科「第二學位」課程，副院長（學生事務）吳兆文表示，目前已完成醫科「第二學位」的課程設計，待政府「開綠燈」後，再向醫委會申請，冀政府能盡快批核，但說「（教資會）唔通過都唔係世界末日」，可以按照現行機制繼續招收學生以「第二學位」攻讀醫科。

吳強調，中大醫學院很受歡迎，提及過往平均每年約80至100人申請醫科第二學位，但挑選標準嚴格，每年招收的第二學位學生僅為整體收生的數個百分比，並提及基本要求包括以「一級榮譽」畢業、擁有醫學相關的訓練等。

教學人手方面，趙偉仁指每年恒常計劃招聘50人，過往已有超過150人加入醫學院，但他坦言「我哋真係唔夠人」，除招聘外，會繼續挽留及培育人才，亦會繼續招聘其他地區的人才加入。

另外，政府財赤，財政司長陳茂波早前指醫療及教育有節約空間。趙偉仁表示，知道政府財政緊拙，暫未清楚大學撥款具體情况，但希望政府可以考慮到人才培訓屬較中長遠的策略，「希望唔好減太多」，強調醫療創新是創新的重要領域，擔心削減撥款或影響未來的人才及創新成果落地。