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嶺大秦泗釗：高等教育應抓緊機會發展而非收縮　政府不宜削減太多撥款 (16:18)

面對財政赤字，政府點名可節約教育開支。嶺南大學校長秦泗釗今表示，作為公營大學，會作相應努力學政府共渡難關，但稱最好不要影響各大學發展成高等教育樞紐的機會，認為「現在是發展高等教育的機會，而非收縮的機會」。他說，內地出世人口十年後便下降，「機會過兩年可能就沒有了」。

秦說，嶺大面對減撥款等不確定性有準備，稱會動用儲備應對減撥款，而大學有更多學生需服務，不欲減少行政及教學人手。他又指，高等教育在港屬正向、可賺錢的經濟投資，「我們不是來消費，我們是來收穫、投資的地方」，稱內地出世人口十年後便下降，「現在有的時候我們發展好，要抓住這個窗口」，認為政府不宜削減太多撥款。

嶺大學生會連續兩年從缺後，當選內閣「昶」下月正式上任。問及期望與學生會建立什麼關係時，秦泗釗說「我不知道學生會下個月上任什麼」，稱學生會是獨立於大學的組織 ，「在社會上註冊的，是一個社會機構」，又指僅由少部分學生組成，形容校方與學生會不是「上下級」或從屬關係，亦對學生會沒有特別期望，只盼它往好的方向發展。至於學生會日後可否就六四事件等社會議題發表言論，秦重申，學生會屬獨立團體，「自己負責自己的法律行為」。

中美關係下，秦泗釗說，美國教授「沒有以前那麼說來就來」，亦指大學購買美國最新款GPU儀器上亦受限制，取而代之用舊的版本。他亦指，地緣政治影響下內地學生及學者無法在美取得簽證，或會考慮來港讀書及教學。

相關字詞﹕編輯推介 嶺南大學 財赤

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