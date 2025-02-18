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昂坪360去年纜車收入創歷史新高 (14:57)

昂坪360今（18日）總結去年營運情況，去年全年纜車收入約4.13億元，創歷史新高，較前年及2019年分別升約30%及32%；另去年共接待156萬名訪客，較前年及2019年分別增約13%及8%。昂坪360董事總經理董沛銓表示，今年復活節會與經典四格漫畫牛仔合作，展出由9位本地藝術家的創作製成立體雕塑及平面藝術品；另亦邀得本地雪糕品牌「da dolce」於市集開設2層高的雪糕旗艦店，料最快今年第3季進駐。

董沛銓指，昂坪360去年全年共接待156萬名訪客，平均每日有4843名訪客，較前年升約13%；總訪客人數及日均訪客人數與2019年對比均有近10%升幅。董說，訪客佔比重最多為東南亞等短途地區市場佔37%；其次為內地佔29%；本地、歐美等長途地區市場則佔20%及14%。董說，由於去年港人外遊及北上消費成風，故影響去年本地客數字，他說今年深度遊及行山是今年工作範圍，連同最快今年第3季進駐昂坪市集的雪糕店等一籃子活動，希望可繼續吸引本地客。

昂坪360全景纜車「Crystal+」於2022年底投入服務，董沛銓稱去年暑假、黃金周及聖誕等高峰時期，平均使用率均逾90%，故額外增加11部全景纜車，並已於上月底完成車門功能、負重、 車廂試行等測試，現已全面投入服務，現時全景纜車總數共21部。董說，平均纜車可靠度達99.96%，相當於每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘延誤。

董沛銓表示，昂坪360會繼續致力豐富昂坪市集的旅遊體驗，早前邀得本地雪糕品牌於昂坪市集開設2層高的雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供逾100種口味的雪糕店，包括香港奶茶、鹹蛋黃、薑汁撞奶等具本港特色口味，預計最快今年第3季正式進駐。

他續說，未來會繼續加強各市場的宣傳，包括在內地及東南亞舉辦旅遊業界產品推介會，以及向印尼、馬來西亞及中東等市場宣傳穆斯林友善設施，其中昂坪市集今年將與旅行社合作舉辦深圳社區路演活動，推出針對「一簽多行」的旅行產品。

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