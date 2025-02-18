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黎智英案｜邀美軍前副參謀長受訪因「去到盡」？　黎智英否認 (14:32)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（18日）第134日審訊。控方圍繞黎智英主持的節目《Live Chat with Jimmy Lai》盤問，並引述時任《蘋果》社長張劍虹供稱，當他得知黎邀請美軍前副參謀長Jack Keane擔任節目嘉賓時曾憂慮「太敏感」，但黎稱「佢哋咁搞我，我一定去到盡㗎，我無得褪」。黎庭上指張無説出實話，自己或許在其他情況下說過此番話，但並非談及節目嘉賓時提出。

控方先引述張劍虹的證供，指黎主問下供稱該是其個人節目，在他的Twitter（現稱X）發布，與《蘋果》無關，他無向高層給予指示或談及嘉賓事宜，黎確認。控方展示2020年6月30日「English News」群組的通信紀錄，時任動新聞總監張志偉告知節目會以直播形式播出，「老闆計劃做的twitter live，目的是和外國讀者互動，打國際線，我建議以下做法⋯⋯」。

張在信息提到，節目會由兩名同事協助，一人負責技術層面，另一人閱讀留言提醒黎與讀者互動，首集節目擬7月9日播出。控方問，節目開設目的非單純出於黎個人原因？黎稱張僅提供資訊，而張劍虹也關注節目。法官杜麗冰指，群組討論節目如何開展，張志偉提供一些執行方法？黎解釋對方有派兩名公司同事協助，同意他有參與其中，其他高層只是被通知。

信息續顯示，張志偉同年7月2日再度在群組列出要點，包括節目播出時間、播出時會有推送通知、先在《蘋果》出直播，再於黎的個人Twitter上分享、播出後製作精華片段等。同日張另私訊黎，轉述自員工「Lucia」提供首集節目可討論的話題，如《國安法》及它如何影響傳媒。控方稱，7月9日、7月17日及7月23日首三集節目均沒有在黎的Twitter播出，黎稱他對此不知情。

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