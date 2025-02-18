海關將續打擊太空油　加強口岸旅檢尤其攜電子煙旅客 (12:32)

海關今（18日）舉行2024年工作回顧記者會，提到去年錄得31,242宗執法案件，較前年增約63%；其中私煙案件佔約68%。去年海關錄得40宗大型走私入口香煙案件，與前年數量一樣，但私煙數量檢獲3.28億支，較前年跌33%。陳子達指，留意到犯罪集團把每次走私香煙數量減少，以減少被海關截獲後的損失。

海關擬於今年中推出完稅煙標籤制度先導計劃，最快明年第三季全面實施。陳子達稱，相關細節會適時公布。

去年《財政預算案》提出財政整合計劃，各政策局及部門連續3個財政年度每年削減1%經常開支。陳子達指，與其他部門一樣，海關將會全面檢視現有資源、簡化工作流程及善用科技等，即使未必獲批大量資源，但有信心足夠應對未來挑戰，及因應機場三跑系統啟用等新增的工作。

至於《商品說明條例》方面，去件海關接獲12,436宗相關投訴，較前年跌34%。其中11,601宗已完成處理，包括7492宗已展開調查，及4109宗已結案或轉介。連鎖健身美容中心舒適堡去年宣布暫時全線結業，海關去年接獲3,003宗涉及健身服務的舉報，較前年增14倍，佔服務舉報總數約47%。

《維護國家安全條例》至今生效近一年，陳子達表示，連同《港區國安法》生效後，海關已加強相關工作，包括透過培訓加強前線同事對有關物品的敏感度及對相關條例的認識，識別有機會違反國安條例的物品，日後會繼續與其他執法機關協調。