何柱國患肺癌康復後戒煙 勸吸煙朋友「減咗佢」 (00:09)

何柱國指香港醫療水平，無論公私院水平都好好，又指香港教育水平都好，希望特首、財政司，要把醫療當產業去發展。他指港澳辦主任夏寶龍見港府司局長，是要他們「破局」，想香港有新經濟發展，但他質疑港府官員是否明白中央想法。

何柱國又評論時政，提出暫停賣地3年，令市場回復信心。他又反對再搞「明日大嶼」，反問政府舉債借錢，「舉得幾多年？」他指香港無天然資源的，不像美國有資源，舉債也無問題。

他又形容中國國運好好，如歐美汽車產業發展多年，但中國10年內發展電動車，跑贏外國汽車產業，又指現在又有科技「什麼Deep V（DeepSeek）」，領先世界，指中國有人才。