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何柱國患肺癌康復後戒煙 勸吸煙朋友「減咗佢」 (00:09)

前全國政協常委、商人何柱國昨晚（17日）出席商台節目《光明頂》時透露，幾個月前「生CANCER」，患上肺癌，但諮詢過美國的醫生，對方建議他留港治理，其後他到養和醫院治療，現在已康復。「我都勸我的朋友，食少啲煙，我呢世人最唔鍾意一個人叫盧寵茂（醫衛局長），喂，我係人，食煙仔都自由吧，死唔死我有自由，後來諗番想都感謝佢， 真係做治療嘅過程，你唔會死， 但過程係好辛苦㗎，所以呢，我平衡過，我都係減咗佢唔食，我叫我啲朋友如食緊煙仔呢，減咗佢，因為過程好辛苦，死唔去仲辛苦呀！ 」

何柱國指香港醫療水平，無論公私院水平都好好，又指香港教育水平都好，希望特首、財政司，要把醫療當產業去發展。他指港澳辦主任夏寶龍見港府司局長，是要他們「破局」，想香港有新經濟發展，但他質疑港府官員是否明白中央想法。

何柱國又評論時政，提出暫停賣地3年，令市場回復信心。他又反對再搞「明日大嶼」，反問政府舉債借錢，「舉得幾多年？」他指香港無天然資源的，不像美國有資源，舉債也無問題。

他又形容中國國運好好，如歐美汽車產業發展多年，但中國10年內發展電動車，跑贏外國汽車產業，又指現在又有科技「什麼Deep V（DeepSeek）」，領先世界，指中國有人才。

相關字詞﹕何柱國 肺癌 吸煙 戒煙 編輯推介

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