明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

11人於尖沙嘴Oyster Station食生蠔後屙嘔不適　懷疑食物中毒 (23:30)

11人於3日內到訪尖沙嘴Oyster Station食生蠔後懷疑食物中毒，出現屙嘔症狀，其中6人求醫，無需入院。衞生防護中心今日（17日）公佈，正調查該3宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，懷疑個案由諾如病毒引致，呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

衞生署指，3宗個案群組共涉及5男6女，年齡介乎28歲至35歲。他們2月10日、11日及12日在尖沙嘴諾士佛臺1號7樓Oyster Station（又名OS Oyster & Steak House）用膳，約16至61小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。其中6名受影響人士已求醫，全部無需入院。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾於上述食肆進食共同食物，包括生蠔。

食物安全中心人員已到該餐廳視察，指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。

衞生署提醒，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟或生的貝殼類海產有關。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。

相關字詞﹕食物中毒 諾如病毒 生蠔

上 / 下一篇新聞