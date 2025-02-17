11人於尖沙嘴Oyster Station食生蠔後屙嘔不適　懷疑食物中毒 (23:30)

衞生署指，3宗個案群組共涉及5男6女，年齡介乎28歲至35歲。他們2月10日、11日及12日在尖沙嘴諾士佛臺1號7樓Oyster Station（又名OS Oyster & Steak House）用膳，約16至61小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。其中6名受影響人士已求醫，全部無需入院。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾於上述食肆進食共同食物，包括生蠔。

食物安全中心人員已到該餐廳視察，指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。

衞生署提醒，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟或生的貝殼類海產有關。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。