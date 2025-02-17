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七旬婦被「契女」誘導墮入投資騙局失6000萬　同黨被控洗黑錢利用款項買跑車 (19:33)

七旬婦2014年認識一名「契女」後，遭對方游說匯款投資金融產品，合共損失逾6000萬元。契女向婦人訛稱匯款不順利，要向金管局付款才能收取投資回報。契女的兩名同黨更偽裝成金管局職員，陪同婦人到銀行匯款。兩同黨被控3項欺詐及4項洗黑錢罪，今（17日）於高院開審。控方開案陳辭指，事主款項最終用作與投資無關的用途，包括購買兩架跑車。

首被告伍超光（54歲）和次被告鄭德起（53歲）共同被控兩項欺詐和一項洗黑錢罪，伍另被控一項欺詐罪，鄭另被控3項洗黑錢罪。針對欺詐罪，伍被控於2016年11月23日聯同女子范佩韻，虛假地向事主楊少蓉表示，楊要支付50萬美元（折合逾388萬港元）以刪除一項洗黑錢記錄，以便楊收取所謂「私人配售計劃」產生的投資回報，並訛稱自己是香港金管局職員，出示聲稱由金管局發出的信函。

此外，伍超光和鄭德起被控於2017年8月21日聯同范佩韻，訛稱范為楊少蓉存入630萬港元投資回報，並著楊存入130萬港元，才能獲投資回報。伍和鄭亦被控於2017年9月13日和10月6日，訛稱楊要將300萬港元存入信託戶口，才可收取回報，並要求楊支付法律費用15萬港元。

就洗黑錢罪，伍超光和鄭德起被控於2017年9月1日至29日處理1.4萬港元犯罪得益。鄭另被控處理合共53.7萬港元犯罪得益。

控方開案陳辭指，事主楊少蓉2014年起經朋友認識范佩韻，兩人以「契媽」和「契女」互相稱呼。范相約事主到一間投資顧問公司簽署多份文件，但文件對具體投資項目隻字不提。范聲稱事主只需將款項存入相應銀行戶口，可由專人操作，事主亦按范的建議匯款投資歐洲兩間酒店。

控方表示，范佩韻曾帶楊少蓉到英國倫敦與外國人開會，楊不知道席間發生何事，亦不知道自己的款項匯入涉事公司戶口，用來購買兩架跑車。聆訊今續。

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