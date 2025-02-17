卓永興主持「地區治理專組」會議　衛生黑點兩年無「翻發」可除名 (19:24)

政務司長陳國基主持的「領導委員會」早前為4個新增的地區議題制訂策略方針，

今日會上亦跟進相關實施細節及進度。改善公共運輸交匯處方面，運輸署與路政署、建築署及機電工程署全港18區每區選取一個有蓋公共運輸交匯處提升照明裝置、改善通風系統、維修及翻新牆身和天花，有關工程今年已陸續展開，當中11個今年內完成，餘下的在2026年完成。

食環署今年夏季，即5月至9月期間，則會針對約30個冷氣機滴水黑點加強巡查和執法，以及透過宣傳教育呼籲居民正視和處理這問題。食環署又在今個月開始，在全港約80個黑點定期安排小型洗街車，配備高速清洗盤和高壓熱水洗濯機，加強洗刷街道及重點移除污漬或青苔。

與此同時，發展局聯同康文署、路政署、建築署、土木工程拓展署和房屋署在選定的發展項目及場地加強主題種植，例如種植顯花植物、或以一種樹木、灌木顯花為主題，美化城市。