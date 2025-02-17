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林定國梁振英訪大馬  獲首相安華接待 (18:57)

律政司長林定國出訪馬來西亞出席在當地舉行的研討會。林定國及同赴當地出席活動的政協副主席梁振英，今早（17日）與馬來西亞首相安華及當地高層官員禮節性會面及交流。

林定國在社交媒體出帖文，指港府一向重視與東盟的關係，而今年馬來西亞擔任東盟輪值主席國，未來區域內的合作機遇值得關注。林指在當前地緣政治環境下，維護一個開放、透明、可預測的商業環境尤為重要，又指香港秉持以規則為基礎的國際貿易秩序，確保法律體系穩健、投資環境安全，並持續為區域經濟發展貢獻力量。

林定國今早在吉隆坡出席《南華早報》舉辦的東南亞中國年會。他認為有競爭才有進步，指香港與新加坡、馬來西亞、汶萊等地同屬普通法制度，各地在法律服務領域存在競爭，但也帶來進步與合作的契機。他說香港是國際仲裁中心，鼓勵東盟國家的法律專業人士更多參與香港的仲裁及法律服務。

林定國向馬來西亞政商界介紹粵港澳大灣區的潛力，指大灣區去年GDP 已超越澳洲，打入全球十大經濟體之一。他舉例指外國投資者可以透過成立港資企業，投資深圳科技公司，又指上周內地最高人民法院與司法部宣布「港資港法」及「港資港仲裁」的適用範圍擴大，相信可進一步提升香港在區域內的法律與仲裁優勢。

相關字詞﹕林定國 梁振英 安華 馬來西亞 東盟 仲裁 編輯推介

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