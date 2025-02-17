幼女遭猛烈搖晃後身亡　父否認謀殺　曾稱要將女兒「當係狗咁樣教」 (17:02)

被告劉佳坪被控虐兒和謀殺罪，早前承認虐兒罪，現就謀殺罪受審。控方開案陳辭表示，本案是沉重的案件，被告是死者梁雅思（雅思）之父，雅思跟母親梁小欣姓梁。雅思出生兩周後，被告拿腐蝕性液體潑向梁小欣，梁身體燒傷入院，被告入獄服刑。其後社署獲得保護兒童令，雅思交由保良局收容所照顧，之後居於寄養家庭。

2020年1月，兩歲的雅思第一次和母親同住，居於深水埗一單位，其間雅思身體無恙。被告出獄後入住單位，控方形容從那刻開始「雅思的世界不同了」，被告嚴厲和粗暴對待雅思，令雅思承受苦楚。

事發於2020年7月18日，梁小欣出門買早餐前，見雅思和被告交談；其後梁返回單位，雅思已昏迷送院。同月29日是雅思3歲生日，雅思證實死亡。控方認為被告有意圖殺死雅思，或令雅思嚴重受傷，因被告在雅思昏迷後沒有立即召白車，並訛稱雅思從牀上跌倒。被告警誡下稱只會罰雅思「掹耳仔」，惟控方引述醫療報告指，雅思死於頭部受傷連帶支氣管肺炎，從牀上掉下不會致死，「被用力、劇烈和重覆搖晃才會（致死）」。

控方引述醫生證供指，雅思驗出急性腦膜下出血和缺氧性腦損傷，屬於搖晃兒童綜合症。根據被告和梁小欣的WhatsApp對話，被告曾稱雅思「要當係狗咁樣教」、「要打要罰到佢服從自己」，並將兩母女趕出家門。控方將傳召梁作供，講述被告如何虐待雅思。控方強調「絕對不是說梁女士不是一個完美的媽媽」，但本案受審者是被告。聆訊明（18日）續。