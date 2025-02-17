馬鞍山昂平前年滑翔傘墮坡意外致女子骨折　涉事教練認罪判200小時社服令 (15:45)

本案為首宗以《民航法》檢控的案件。案情提及，案發前被告袁偉傑（49歲）聲稱擁有美國三角翼及滑翔傘協會(USHPA)訓練員牌照，惟實際上已被停牌。案發後他遭警隊勒令辭職。

法官祁士偉判刑時分析，案發當日被告無向女事主張藝琦講解玩滑翔傘程序，「表現出粗心的態度」，而且被告沒確保事主妥善繫上吊具，疏忽程度屬「中等」。祁士偉續指出，事主的傷患不涉生命危險，但受傷後「有一段時間遭受困擾」，認為事主傷勢亦屬「中等」。

祁士偉表示，按被告疏忽程度和事主傷勢，可判被告監禁一年；惟基於被告無案底、具真誠悔意，加上任職警員28年間沒被處分及曾獲嘉許等因素，終按社服令報告建議，判處200小時社服令。

案情提及，2023年6月，事主透過社交平台「小紅書」接觸自稱滑翔傘教練及警員的被告，至同年9月參與被告的「滑翔傘理論課」，其間被告提及自己是美國三角翼及滑翔傘協會(USHPA)註冊訓練員，但當時實際上已被停牌。同年10月2日，兩人按計劃在馬鞍山昂平玩滑翔傘，當天被告無檢查設備等，最終滑翔傘在起飛數秒後墮坡，事主需由飛行服務隊送院治理。案發後，被告遭勒令辭任警員。