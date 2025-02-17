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女嬰祈祈獲跨境捐贈心臟　術後心臟功能理想　父感謝捐贈者家屬讓奇蹟發生 (16:07)

8個月大女嬰祈祈因擴張性心肌病變，導致心臟衰竭，心臟剩餘兩成功能，昨（16日）獲內地跨境器官捐贈，成功完成心臟移植手術，效果良好，現時在深切治療部接受監察。祈祈父親感謝不同部門及所有相關人員的協助，亦感謝捐贈者家人在艱辛的時候，仍選擇幫助有需要的人，令祈祈可以遇上難得的奇蹟。他稱，祈祈會帶着這份愛及祝福，繼續堅持、更堅強地康復。

醫管局於周六接獲內地通知有合適的心臟，內地醫療團隊於昨日近中午開始心臟獲取手術，之後經救護車運送至邊境口岸；香港消防處救護車及兒童醫院人員於邊境管制站完成器官交接程序，心臟於下午2時13分抵達手術室，歷時2小時18分鐘。心臟移植手術由下午2小時14分開始，至晚上9時前完成。

負責移植手術的兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒說，手術有一定的困難及風險，因祈祈早前已進行過兩次開胸手術，有一定程度「黏連」須移除，加上她本身裝有雙心室輔助器，令移走舊心臟的難度提升，不過最後順利一一完成各步驟，心臟恢復供血後功能理想，醫護團隊會繼續密切監察情况。他提到，兩地手術團隊期間保持溝通，並適時調整手術步伐，將器官缺血的時間縮到最短。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗稱，按慣例不透露捐贈者身分及所在醫院。被問到跨境器官移植互助機制恒常化的進度，他稱，當局期望兩地捐贈器官機制可恒常化，惟在法規及運送上涉及眾多程序，一點都不簡單，醫管局亦未能交代時間表。鄧稱，在機制未恒常化前，香港可透過每次個案獲取更多經驗， 務求做得更好，「日後無論有冇一個恒常機制，其實最重要，係如果真係有合適器官嘅時候，可以點樣盡快運送到香港。」

他亦強調，按醫護團隊評估、在尊重病人及家屬的意願下，會就危急個案向中央提出請求協助，透露過去1年連同祈祈的個案已有5宗求助，其中兩人已在港獲得所需器官移植，另外兩人因臨牀情况轉好、毋需移植。

相關字詞﹕編輯推介 器官捐贈 醫管局 兒童醫院

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