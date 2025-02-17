簡約公屋第二期涵啟德、觀塘、上水、屯門　提供5060單位下周一起接受申請 (14:44)

輪候公屋3年或以上、以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者可優先申請，有關合資格人士將於下周一或之前陸續收人到申請表，若在下周一至3月17日期間交回申請表，可獲優先處理。而曾於第一期「簡約公屋」遞交表格的申請者，則毋須再提交申請表。是次申請與上期一樣，仍然設有「加分制」，例如只選擇位於「擴展市區/新界」的簡約公屋，可獲加30分。首批在第二期申請下成功獲編配單位的申請者將於今年年中起陸續收到房屋局通知。

位於啟德世運道的「簡約公屋」鄰近港鐵啟德站，以組裝合成法建築法（MiC）建造，分兩期落成，其中第一期率先接受申請，可提供約2790個單位，每月租金約1310元至2990元。位於屯門青福里同屬MiC項目，毗鄰東華三院鄺錫坤伉儷中學，對面是屯門醫院，步行約2分鐘便可到達輕鐵青松站，該項目將會提供約1850個單位，每月租金約860至1990元。

至於由舊校舍改建、位於觀塘順安道「簡約公屋」步行約5分鐘即可到達順天巴士總站，將提供約130個單位，預計每月租金約1360至3270元。另一個由舊校舍改建的「簡約公屋」則位於上水彩園路，約5分鐘可到達港鐵上水站，提供約110個單位，預計每月租金約1020至2320元。

「簡約公屋」第一期開放申請的項目為元朗攸壆路及牛頭角彩興路，分別料今年首季及今年第二季完工及入伙，共提供約4440個單位。截至2024年9月底，第一期「簡約公屋」共收到近10900份申請。