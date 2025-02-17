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東華學院稱升格大學進度理想　料下學年內以合併形式成為私立大學 (13:52)

按《成為私立大學的路線圖》，自資院校升格大學準則之一是在至少3個不同範疇獲得「學科範圍評審資格」（PAA），東華學院早前爭取於2025/26學年內升格為大學。校長陳慧慈今（17日）表示，現時進度理想，第三個學科應用社會科學範圍的PAA評審於上月順利完成，有信心能順利通過評審，預計下學年內可以合併形式成為私立大學和應用科學大學。

問及升格大學後會否帶動收生，陳慧慈稱，學院沒有估計升格後會增加多少收生，認為無論屬大學與否，課程質量最為重要。

另外，近月本港部分大學累計約百名學生墮騙案。陳慧慈表示，院校有「個位宗數」內地生遭詐騙案件，涉款少於一百萬，稱將加強與警方合作，例如舉辦防騙講座，下學年起在校網及學生手冊等加強防騙意識，務求「他未來香港前，已經知道這些事情」。

至於教育局今年提交《專上學院條例》修例草案，建議在學院註冊條件列明須取錄足夠學生。她稱，收生一年多過一年，「（收生人數）從來不是問題」，歡迎修例，又稱修例後院校開辦課程時，毋須經行政會議通過，將改由教育局直接審批等，可縮短開辦課程審批時間。

對於非本地生「10%限額」將用盡，學院早前建議政府放寬招收內地、澳門及台灣（MMT）學生的取錄限額至40%。陳慧慈表示，去年去信教育局申請放寬限額，惟至今仍未獲任何消息，認為與政府發展國際教育樞紐理念，「有點違背」。

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