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5人涉2019年灣仔「反極權遊行」暴動罪脫後重審　官准被告重啟案情以作自辯 (13:49)

5名男女涉參與2019年灣仔「反極權反緊急法大遊行」，經審訊後被裁定暴動罪不成立。其後律政司上訴得直，上訴庭撤銷裁決，發還原審處理。法官今日（17日）處理案中法律爭議，辯方要求法庭讓當中兩名被告重啟案情以作自辯，惟控方反對並指相關法律原則沒有改變，何況當初是兩名被告選擇不自辯。法官雖接納控方說法，但指上級法院就暴動罪作出一些有指導性裁決，令本案出現重大改變，應予酌情權，遂批准辯方申請，將案件重審定於3月10日。

5名被告為林顯誠、李安翹、蘇雅賢、謝兆雄及陳樂燊，當中林顯誠及陳樂燊申請重啟辯方案情。控辯雙方均採納其書面陳辭，辯方補充指，上訴庭改變相關法律原則，只要被告在暴動現場被截停，即使只是攜帶保護裝備，被告都應給予解釋，否則可能被推斷為犯案。如果法庭不行使酌情權，二人沒有機會自辯，會構成審訊不公。

原審法官高偉雄指出，上訴庭只是澄清有關法律原則，沒作出改變，並且質疑當初兩名被告有律師代表下選擇不自辯，其決定理應經深思熟慮，但沒有證據指二人批評當初律師有失誤，辯方回應指法庭毋須考慮原審時律師的對與錯。

高官聽取口頭陳辭後作出裁決，指針對被告身處暴動現場，但沒有證據解釋他為何到場，法庭應如何作出推論，有關法律原則沒有被改變，並非如辯方所指，將自辯責任強加被告身上。惟法庭同意本案由原審至上訴期間，上級法院亦就暴動議題作出一些有指導性裁決，出現重大改變，故應向辯方予以酌情權。

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