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龐建貽：昨逾5000人訪「大熊貓之旅」破單日紀錄　待熊貓龍鳳胎習慣後延開放時間 (13:13)

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」昨日（17日）於海洋公園內的「大熊貓之旅」公開亮相。海洋公園主席龐建貽稱，昨日有逾5000人進入「大熊貓之旅」，破場館單日入場紀錄，大部分為本地客。他形容整體過程順暢，訪客可「邊行邊拍」，相信若平日人流較疏落，訪客可有更多時間拍照。

海洋公園推出「大熊貓寶寶樂聚時光」貴賓團，每人收費為1500元，被問到收費會否太高，龐建貽於港台《千禧年代》表示，定價有參考其他園區，相信香港有一定客群，加上有商業機構有興趣參加，認為有空間收取此價錢。他透露，現時已接收到數百個申請，亦有商業機構擬包場，重申所有收益扣除開支會用作大熊貓保育工作。

他又說，龍鳳胎現時登場時間為每日早上10時至下午3時，要待牠們進一步習慣、或要再多數個月時間才可延長開放時間。龐建貽亦表示，現時已推出兩項與大熊貓相關的新設施，包括VR體驗及與幕後人員交流，及後亦會陸續推出不同活動，希望保持大熊貓熱潮。他續說，希望未來數月可吸引更多人到海洋公園親睹一對龍鳳胎，推高門票收入，以盡量達致收支平衡。

至於一對龍鳳胎的命名比賽，龐建貽指首日已收到逾萬人提交，少部分人提議維持叫「家姐」、「細佬」。他提及若大熊貓繼續生育，可能香港會有另一個名稱系列，並按輩分排列。

相關字詞﹕編輯推介 大熊貓 海洋公園

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