消委會實測以自攜杯買飲品　「McCafé」有分店店員用外賣杯將飲品倒入自攜杯 (12:30)

消委會實試員去年11至12月期間，以一般消費者身分先後到訪20間售賣即製飲品的商戶、位於不同地區的各3間分店，並以自攜杯購買外賣飲品，合共進行60次實試，每次均會查詢使用自攜杯的限制及所提供的優惠，並於下單時表明會使用自攜杯。

消委會實測發現，部分商戶資訊不全或籠統，以其中1間提供即製咖啡的便利店「Circle K」為例，實試員於其中兩次實試中，均因為自攜杯杯身過高，未能直接放置於咖啡出口處下方，而需使用即棄紙杯盛載，而店內亦缺乏相關資訊提醒消費者。消委會亦於3間「McCafé」表明使用自攜杯，並將自攜杯交予店；然而3間分店的店員均先用外賣紙杯製作飲品，完成後才將飲品倒進實試員的自攜杯內，未能真正達到「走即棄」，消委會表示深感失望。

另一次實試中，實試員下單時向店員查詢，所帶備約350毫升的自攜杯，能否盛載「標準」大小的凍咖啡，未獲店員正面回應，只示意實試員參考放在店內的外賣紙杯大小，結果飲品在未蓋上杯蓋時已經滿瀉。

消委會提醒，市民使用自攜杯買飲品前，可先瀏覽商戶的官方網站或社交媒體平台，獲取有關使用自攜杯的限制及政策，並按飲品類型帶備合適的自攜杯。