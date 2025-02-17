記協春茗訂場遭臨時取消　鄭嘉如質疑有第三方向酒店施壓 (12:02)

記協57周年籌款春茗原定今晚在富豪香港酒店地庫1樓舉行，設拍賣環節供會員及獲邀嘉賓參與，原定約200人。記協稱，前日下午收到酒店通知，酒店發生「小型爆炸」，後再告知是由於「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」，同時附上數張相片佐證，稱需取消預訂。

曾提替代方案皆被拒

鄭嘉如接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，指記協訂場時表明身分，亦提及晚宴節目內容及出席人數，稱酒店起初指「一定沒有問題，我們都是做生意而已」，當酒店改稱無法提供場地後，記協曾提出不同替代方案，例如更改地點、菜單，「甚至乎只是租你的場地不吃飯，他們都說對不起，不行，要退錢給你」。不過，有傳媒發現酒店在上周五仍舉行情人節活動，現場燈火通明。鄭嘉如指，酒店確有權在特定情况下取消場地預訂，但原因應要正當和「經得起事實考驗」，她對此有懷疑，又指富豪酒店「有頭有臉」，如果解約原因不正當，對品牌而言非常不幸。

鄭又表示，原定的晚宴節目除拍賣以外，亦包括她的演講，她稱未準備好演講內容，但演辭和拍填品當中都不會包括「不能出街」的內容。她提及曾邀請過政府官員作主禮嘉賓，但已被拒絕。至於2月24日在另一酒店舉行的記協晚宴，她指如常繼續相關安排，會以平常心準備。