消委會︳過去3年共接165宗涉身體檢查投訴　涉誇大病情再推銷檢測項目 (11:42)

其中一宗投訴個案中，投訴到體檢中心進行與卵巢相關的體檢項目，包括括抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）檢測，以及CA125卵巢癌指數血液檢測計劃，職員回應指檢測不需避開經期，最後報告顯示AMH值僅有同齡正常水平約三分之一，而CA125癌指數更遠高於正常水平，遂建議投訴人接受更詳細檢查。投訴人之後約見家庭醫生，獲告知不宜於月經期間接受CA125檢測、體檢中心引述的AMH參考值亦有誤。投訴人質疑體驗中心的專業性及謹慎度，向消委會作投訴，最後雙方同意退款。

另一宗投訴個案涉及肝臟的超聲波檢查，職員稱投訴人肝臟有兩個肝囊腫，並建議額外接受癌指數檢測，又提供半價優惠。及後投訴人諮詢醫生意見，得知肝囊腫一般只需定期追蹤，極少會轉化為癌症，認為中心職員有意誤導，向要求取消加購的癌細胞化驗項目，惟被中心以血液樣本已送往化驗所為由拒絕。體檢中心回覆消委會時強調，沒有強迫客戶接受任何測試，相信當中可能存在言語上的誤會，經消委會調停後，中心願意退款。

消委會提醒，市民接受身體檢查前，宜先聽取醫生的專業評估及建議，再選擇適合自己的體檢項目，並留意檢查是否由醫生或醫護人員進行。