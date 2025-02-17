消委會︳12款嬰兒護臀膏含香料及防腐劑等　或引刺激及過敏反應 (11:10)

消委會於市面購入16款常見的護臀膏樣本，除1款沒有標示適用人士外，其餘樣本均聲稱嬰幼兒適用。消委會稱，嬰兒臀部幼嫩的皮膚長時間被尿片包裹，出尿布疹的情况十分常見，而護臀膏一般可紓緩尿布疹引起的皮膚刺激或充當物理保護屏障。惟消委會測試發現，有12款樣本含受關注成分，其中7款樣本標示含香料或香料致敏物質，最高1款樣本「唯美達WELEDA baby」更含6種香料致敏物質。

另外，4款樣本標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，包括「CALIFORNIA BABY」、「mambino ORGANICS」、「Töpfer」及「ChuChu」的樣本，全部沒有標示濃度。消委會稱，此類精油或植物萃取物或含有樟腦、尤加利油或薄荷醇等萜烯化合物，有機會對嬰兒產生不良反應，引述歐洲理事會藥品品質與衛生保健局一份指南指出，嬰兒在使用含有萜烯的外用產品後，或會產生抽搐等不良神經系統反應。

防腐劑方面，「施巴Baby sebamed」及「QV嬰兒」樣本分別標示含有防腐劑苯氧乙醇和對羥基苯甲酸甲酯，或可導致嘔吐、腹瀉，甚至脫水，羥基苯甲酸酯類防腐劑則屬潛在內分泌干擾物，及具致敏風險。「chicco」及「屁屁露Sudocrem」含有可作為皮膚調理劑、保濕劑、溶劑和香料成分的丙二醇，有可能引致幼兒出現刺激性接觸性皮膚炎。

「CALIFORNIA BABY」廠商向消委會提交報告，稱產品不對皮膚造成刺激；」「mambino ORGANICS」廠商強調，產品的迷迭香油含量極少，不會構成萜烯相關健康風險；「Töpfer」稱產品採用的原材料非精油，不含萜烯；「QV嬰兒」品牌商稱相關含量遠低於歐盟及東盟要求上限。

大部分樣本無標示完整成分資料及濃度 消委會促改善

消委會又說，有1款樣本僅說明部分成分資料，另1款則只標示其活性成分，其餘樣本雖有成分列表，惟大部分無標示完整的活性成分資料及其濃度。消委會建議廠商應清楚標示產品的詳細成分，並在可行的情况下標示相關濃度。消委會亦期望當局可參考其他地區，就護臀膏的產品安全性及標籤等，作出較完善規管。

消委會提醒，選購及使用護臀膏時，可減少或避免使用含高致敏、刺激性或其他有害物質成分的產品，皮膚有傷口、患有濕疹或皮膚敏感的嬰幼兒更需留神；在首次使用前，可於臀部小範圍塗抹小量護臀膏作皮膚測試，如用後出現紅腫、痕癢或其他不適，應馬上沖洗並停用。