消委會︳5款抽濕機抽濕量略低於標示數值　各樣本能源效率表現懸殊 (10:34)

是次測試的14款抽濕機，其中8款可配備HEPA過濾器作空氣淨化。測試參考機電署的強制性能源效益標籤計劃及美國國家標準，發現在26.7°C及相對濕度60%的標準環境下，有5款樣本量得的每日抽濕量，略低於其聲稱的額定數值0.5%至6.8%，涉及「飛歌PHILCO」、「樂信牌Rasonic」、「惠而浦Whirlpool」、「VINO」及「伊瑪imarflex」。

消委會亦發現，各樣本在廠商環境（大部分為30°C及相對濕度 80%）下量得的每日抽濕量為由19.8升至29.8升，較其在標準環境下量得的高出約56%至82%不等。消委會促請廠商勿採用不能反映實際使用情况的抽濕量作產品標示及宣傳，認為應作出改進。

能源效益方面，全部樣本標示為1級能源效益級別，惟最高能效的樣本「開利Carrier」，能源效率表現較最低的「伊瑪imarflex」高出50.2%；「伊瑪imarflex」計算出的能源效益級別只達2級，不過差異為6.5%，仍在可接受的公差範圍。機電署已提醒有關供應商品質控制的重要性，以確保產品符合標籤計劃的要求。

兩款抽濕機安裝HEPA過濾器後抽濕量下降

消委會又說，8款可配備HEPA過濾器作空氣淨化的樣本，去除顆粒物及甲醛的速度非常懸殊，淨化速度最快的樣本，在去除煙霧、塵埃、花粉及甲醛的能力，分別比最慢的快3.7倍至6.4倍。另外，兩款可選擇是否安裝HEPA過濾器的樣本「LG」及「三菱重工」，在安裝過濾器後的每日抽濕量分別下降18.4%及30.1%，說明書上均有提示。

消委會提醒，選購抽濕機時要參考能源標籤上標示的抽濕量及能源效率，而非單憑宣傳單張或產品說明書上、以廠商在非標準環境下量度的數據。消委會亦建議機電署披露產品進行能源效益測試時，是否有安裝HEPA過濾器，而廠商亦可在包裝上標示產品在安裝過濾器前後的抽濕效能和測試環境標準。