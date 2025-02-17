八個月大女嬰祈祈完成心臟移植手術 港府感謝內地跨境器官捐贈 (00:40)

政府深夜發稿，指女嬰祈祈的父母感謝內地不同單位及香港特區政府的協助，為祈祈覓得合適的心臟，亦感謝兩地醫療團隊的努力，協力拯救她的生命。他們並且非常感激捐贈者親人在艱難時刻作出無私決定，認為是他們的大愛給予祈祈一個重生的機會。

負責移植手術的醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，昨日較早前由北京的國家心臟移植質控中心派出心臟移植專家在內地實施心臟獲取手術，香港兒童醫院於同日下午接收心臟後立即進行手術，手術進行歷時約6.5小時。他指祈祈目前在深切治療部接受密切監察，未來24小時仍為關鍵時期。

醫務衛生局長盧寵茂指，衷心感謝國家對香港同胞生命健康的關愛和支持，指這是繼2022年12月為當時四個月大的女嬰芷希成功接受來自內地心臟捐獻延續生命，建立合作機制下，進行第二個跨境器官捐贈案例。盧指個案經中央批准，在18個內地部門的超過100名人員合力，「分秒必爭，橫跨多地接力保障器官轉運的安全順暢，再次充分體現出內地與香港共同以『生命至上』的原則和信念。 」盧指政府再次感謝內地各個單位對香港同胞緊急救助工作的大力支持。