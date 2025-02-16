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啟德體育園6萬人最後大型演練 整體觀眾約40分鐘內離開園區 (20:23)

啟德體育園3月1月舉行開幕禮，今晚（16日）場館進行最後一次大型演練。政府跨部門演練小組代表在演練後見記者，小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴說，各環節運作順暢，離場時間與過往測試相若，八成觀眾約20分鐘內離開場館，約40分鐘內離開園區。體育專員蔡健斌稱，人流管理、入場、後台配合等方面更趨完善，下月開幕「已準備就緒」。

體育專員蔡健斌稱，此前派出6.3萬張票，當中約八成人到場，並有600名表演者，表演者及後台人員均表示滿意。下月將舉行「盛大而隆重」開幕禮，詳情容後公布。

今次演練首次推出「離場易」網站。對於該平台的實際效果，周一鳴表示，逾1萬人次使用過，指將繼續優化、推出新功能，希望更多人使用。他說將分析現場數據、持份者意見後改善，有信心下月開幕「做得好好」。

被問及各次演練總成本，周一嗚重申演練為各單位帶來的整體效益難以計算。他其後說「每一次公務員需要100元車馬費，這個已經有數得計」，又稱無備存相關數字。

對於九巴早前稱上落客區不夠泊車位，運輸署助理署長鄒炳基表示，今天安排後備巴士在數分鐘車程以外的世運道停泊，巴士進入上落客區順暢。他又稱，約一成人使用巴士離開，將視乎每次活動性質、參與人數、散場時間制定不同交通服務。

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