社協調查：約七成受訪基層倡向貧窮線下市民派5000元「基層生活津貼」 (17:10)

社協於今年1月16日至2月9日期間以網上問卷形式，訪問279位18至80歲基層市民，了解他們認為政府應如何應對財赤，以及開源節流措施對基層市民生活的影響。結果發現，61.6%受訪者建議增加賣地，例如拆細地皮、調低賣地售價等，34.4%受訪者建議調高各項印花稅。在加稅方面，58.8%受訪者建議設立物業空置稅、其次有58.1%受訪者調高博彩稅稅率。

對於政府如何協助基層，約七成受訪者建議財政預算案應向每名生活在貧窮線下及正領取各項社會福利的基層人士派發5000元「基層生活津貼」，同時逾六成受訪者建議政府補貼每個電力用戶2000元。

社協呼籲，政府不應大幅削減公共開支，並將公共開支佔本地生產總值的水平訂為不少於26%，確保持續有足夠財政資源投入，以回應社會發展對公共服務的需求。社協又提議，政府訂立貧窮影響評估機制，規定任何政府決策局、執行部門、公共機構在制訂政策或提供服務時，有系統地評估建議的政策及服務對貧窮人口帶來的影響，並提供減少對貧窮和弱勢社群生活狀況的影響的措施。