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民建聯擬於兩會提44項建議　倡擴展「一簽多行」至北京上海等地 (14:52)

今年全國兩會下月在北京舉行，民建聯今年擬提出44項建議，包括擴展「一簽多行」至北京、上海等城市。全國人大常委李慧琼早前建議優先將「一簽多行」擴展至廣州，對於短期內會否落實，她表示特區政府一直努力推動，不過政策需要醞釀期，亦有很多細節尚待處理。

民建聯在今年全國兩會初步擬提出44項建議，聚焦貫徹落實三中全會內容，包括鞏固本港金融、貿易、航運中心地位，建立國際高端人才集聚高地，以及便利往來內地與本港的措施等。該黨建議擴展「一簽多行」至深圳以外的其他內地城市，被問到何時能落實，李慧琼說措施有不少細節需處理，籲信任中央和特區政府，當時機成熟惠港措施將陸續有來。

李慧琼又建議制訂措施方便生物樣本及藥械「過河」，她舉例可以在落馬洲河套區先行先試，容許進口內地血漿製品，推動生物科技發展；亦提出已在本港臨牀使用、醫管局亦擁有數據的藥品和儀器，可在內地註冊使用。

倡港車北上可於繁忙時間經其他陸路口岸返港

全國人大代表陳仲尼則提出，對於在本港H股作第一上市的內地企業，為其設立在內地A股作第二上市的簡易機制，長遠擴展至在港上市的東盟、中東等企業，便利它們到內地第二上市。另一人代黃英豪提出，在大灣區成立中醫藥學研究中心、推動本港中藥檢測標準成為整個大灣區標準、將本港發展成國際中藥交易平台。中美貿易戰升溫，被問到會否就中美形勢提出建議，黃英豪稱貿易戰並非今天才開打，相信中央高瞻遠矚，毋須待現在才制訂新政策。

民建聯其他建議包括，容許「港車北上」車輛在繁忙時間經其他陸路口岸返港，以疏導車流；推動內地發展可持續航空燃料，並打造本港成為亞洲碳交易中心等。

港澳辦主任夏寶龍早前南下視察落馬洲河套區及北部都會區發展，李慧琼表示中央希望北都迅速發展，但她擔心步伐太慢，「（河套區）只有幾幢大廈落成，確實在時間上驚追唔切」，又指基建配套建造時間太長。她促請政府以突破性思維加快北都及河套區的基建發展，大幅壓縮相關程序，才能做到國家期許。

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