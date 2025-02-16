【圖輯】大熊貓龍鳳胎爬樹盪鞦韆　市民大讚「好得意呀」 (13:28)

居住新界的葉小姐今早8時半到場排隊，她說昨晚特意入住海洋公園旁的酒店，只為盡快親睹一對大熊貓龍鳳胎。她指，原本擔心牠們會睡覺或躲藏，但她形容一對龍鳳胎活潑好動，最深刻「家姐」想逃走；同時「細佬」在近玻璃幕牆位置玩耍，但「家姐」突然回頭找「細佬」，在場人士紛紛大叫「好得意呀」。葉小姐表示，今日整體安排順暢，對每人有約5分鐘觀賞大熊貓感滿足，但冀日後人流穩定後，園方考慮將參觀時間延長至10分鐘。

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至於「大熊貓寶寶樂聚時光」參觀團，葉小姐直言不會付費參加，認為收貴太貴及「入場純粹影張相」，加上1500元可購海洋公園年票。她說，理解一對龍鳳胎年紀尚輕，未必可有機會有親密接觸，但若園方安排製作窩窩頭或與龍鳳胎相關的工作坊，會考慮報名參加。

來自美國三藩市的Christa表示，今次是她首次觀賞大熊貓寶寶，對今日稍後時間離港前，有幸親睹牠們的感到幸運及美妙，認為牠們毋須做任何特別動作，「大熊貓本身已很特別」。今早9時許排隊的市民陳小姐則說，由於她進館觀賞時，一對龍鳳胎正睡覺，「全程在樹上」。不過，她說雖然未能親睹牠們走動，但未感可惜，「總有機會睇嘅」。

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